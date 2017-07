Zweedse brug in aanbouw stort in: meerdere gewonden

Bewerkt door: ADN

Zeker twaalf mensen zijn vandaag gewond geraakt toen een brug in aanbouw instortte in Zweden. Daardoor kwamen bouwvakkers in de plaats Ludvika vast te zitten onder het puin, zeggen de hulpdiensten en lokale autoriteiten. Vier slachtoffers raakten ernstig gewond.