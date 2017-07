Macron legt Trump in de watten: volg hun activiteiten hier live

SVM

13/07/17 - 17u45 Bron: De Volkskrant; VTM

Iets voor 9 uur is Donald Trump aangekomen in Parijs. De Amerikaanse president is er te gast omdat de Verenigde Staten exact honderd jaar geleden deelnamen aan de Eerste Wereldoorlog. De uitnodiging kwam van de Franse president Emmanuel Macron.

Rond 17.30 uur zullen de vrouwen van beide presidenten een rondvaart maken op de Seine. Ongeveer drie kwartier later volgt een gezamenlijke persconferentie van Macron en Trump. Daarna zal het gezelschap samen dineren in het sterrenrestaurant van de Eiffeltoren. Morgen staat Trump op Place de la Concorde naast Macron om de traditionele militaire parade van 14 juli te aanschouwen.



Trump streek Frankrijk tegen de haren door uit het klimaatverdrag van Parijs te stappen. Macron reageerde meteen met een oproep aan Amerikaanse klimaatwetenschappers om naar Frankrijk te komen, kwestie van het "obscurantisme te bevechten". Maar toch wordt Trump nu dus in de watten gelegd.



"Soms neemt Trump beslissingen die we verkeerd vinden, bijvoorbeeld over het klimaat", aldus de woordvoerder van de Franse regering. "We kunnen daar op twee manieren mee omgaan: we kunnen niet meer tegen elkaar praten of we kunnen een hand uitsteken."



Intussen lijkt de verstandhouding tussen beide heren fel verbeterd. "Macrons team probeerde eerst respect af te dwingen. Nu poogt hij Trumps beste vriend te worden. Dat is waarschijnlijk een heel slimme manier om een pestkop te benaderen", liet Laurence Nardon van het Institut Français des Relations Internationales (IFRI) in The Guardian optekenen. Trump en Macron zullen het onder meer hebben over wat er in Syrië en Irak moet gebeuren als IS daar verslagen is.