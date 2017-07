Ze vinden het spannend wanneer slang op boot wil klauteren. Maar plots vergaat het lachen hen compleet

KVE

13/07/17 - 17u40 Bron: San Francisco Globe

© videostill.

video Wat een ontspannen tochtje op een meer in Californië moest worden, is uitgedraaid op een bloedstollend avontuur voor enkele vrienden. Een ratelslang wilde namelijk per se mee aan boord en leek daar nog in te slagen ook. Toen brak er paniek uit.