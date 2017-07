Is dit de slechtste toreador ooit? Al vijf keer stond hij in de arena, evenveel keer raakte hij zwaargewond

avh

13/07/17 - 17u09 Bron: El Pais; The Sun

Andres Roca Rey werd dinsdag andermaal verslagen door een stier. © afp.

video Andres Roca Rey heeft wellicht het verkeerde beroep gekozen. De 20-jarige toreador stond nog maar vijf keer in de arena, maar bekocht dat al evenveel keer bijna met zijn leven. Vijf woeste stieren raakte hem al overal, waaronder zijn scrotum, zijn aars en zijn kaak.

De gewonde stierenvechter wordt uit de arena gedragen. © afp. Na enkele levensbelangrijke hechtingen en enkele maanden revalidatie trok Rey opnieuw de arena in... om een hoorn in zijn scrotum te krijgen.



En nog was het niet gedaan.

Opnieuw verloren Dinsdag nam Rey het in Pamplona op tegen een andere stier, die onmiddellijk de aanval inzette. De woeste stier stak een gat van 10 centimeter in zijn bil en raakte daarna ook zijn kruis. Rey werd in de lucht gekatapulteerd toen de stier zijn hoorn losrukte, waardoor zijn rechter buikspier werd doorgesneden. Rey werd in allerijl naar het ziekenhuis afgevoerd, maar is ondertussen buiten levensgevaar.