Ouders zieke baby Charlie lopen woest weg uit rechtbank

13/07/17 - 16u29

De ouders van de doodzieke baby Charlie zijn woest weggelopen uit de rechtszaal in Londen. Vandaag krijgen ze de laatste kans om het Britse hof ervan te overtuigen dat hun zoontje een experimentele behandeling nodig heeft.

De ouders van Charlie zijn het oneens met het Britse Kinderziekenhuis waar hun zoontje van elf maanden wordt behandeld voor een zeldzame ziekte. De artsen zeggen dat een experimentele behandeling in Amerika niet zal helpen en willen de medische apparaten die de baby in leven houden uitzetten. Omdat de baby zoveel pijn heeft, zou het beter zijn om Charlie uit zijn lijden te verlossen. Chris Gard en Connie Yates eisen een behandeling voor hun zoontje. Vandaag deden zij hun verhaal voor de rechtbank. Toen de rechter bepaalde dat hun argumenten 'niet steekhoudend' waren, zijn de ouders van Charlie de rechtszaal uit gestormd. "We zeggen dat hij niet lijdt en geen pijn heeft. Als dat zo was, zouden we hier nu niet zijn."

Tot aan het einde

Eerder bepaalde een Britse rechter en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het in het belang is van Charlie om hem uit zijn lijden te verlossen. De bescherming van de rechten van het kind is in Engeland bij dergelijke zaken doorslaggevend. Het argument van de artsen dat de baby te veel pijn zou lijden werd daarom gehoord.



Verschillende partijen, waaronder Donald Trump en paus Franciscus, namen het vervolgens op voor de ouders van de kleine Charlie. Zo riep de paus op om de wensen van Chris Gard en Connie Yates te respecteren en ze hun zoontje te laten 'begeleiden en behandelen tot aan het einde'. Ook werden petities gedeeld om steun te betuigen aan de familie.



Deze week werd daarom bepaald dat de ouders van Charlie toch nog een laatste keer hun verhaal mochten doen in de rechtszaal. Het is niet de verwachting dat de rechters vandaag nog met een definitieve uitspraak komen.