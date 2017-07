Kellyanne Conway verdedigt Trump met steekkaarten in bizar interview op Fox News

JC

Kellyanne Conway tijdens het interview. © Fox News.

Verenigde Staten "Conclusion, collusion: no. Illusion, delusion: yes." In haar zowat meest bizarre interview ooit heeft Kellyanne Conway, adviseur van Amerikaans president Donald Trump, ontkend dat het Witte Huis geheime banden onderhoudt met Rusland.

Het leek wel op een cursus rijmwoorden verzinnen, het gesprek met Kellyanne Conway in het Fox News-programma van Sean Hannity. Conway nam het in het interview op voor Donald Trump Jr., na diens onthulling dat hij heeft samengezeten met een Russische advocate die over bezwarende informatie over Hillary Clinton zou beschikken. De Witte Huis-adviseur ontkende een geheime samenwerking tussen Trumps campagne en het Kremlin. Om haar verklaring kracht bij te zetten, maakte ze gebruik van twee steekkaarten.



"Dus ik wil even samenvatten, voor de tijd om is, hoe ik het zie", zei Conway, net voordat ze haar papieren bovenhaalde. "Dit is om de mensen thuis te helpen. Wat is de conclusie? Collusie? Nee."



Nadat ze het woord collusion doorstreepte met een rode pen en een tweede papier bovenhaalde, ging ze, tot jolijt van Sean Hannity, verder: "Dus voor de duidelijkheid, iedereen: vier woorden. Conclusion, collusion: no. Illusion, delusion: yes."