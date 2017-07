Zuid-Europa kreunt onder de hitte: temperaturen tot 47 graden verwacht in Spanje

TT

13/07/17 - 15u09 Bron: El Pais, The Guardian

In Sevilla gaf de thermometer vanmiddag al 46 graden aan. © afp.

Hittegolf Na een eerste hittegolf twee weken geleden kreunt heel Zuid-Europa opnieuw onder extreme warmte. In Zuid-Spanje worden deze namiddag, op het hoogtepunt van de hittegolf, temperaturen tot 46,9 graden verwacht. In Italië flakkeren er dan weer nieuwe bosbranden op, terwijl Griekenland toeristische trekpleisters afsluit.

Toeristen zoeken verkoeling in een fontein op de Plaza de Espana in Sevilla. © afp. Ayer miércoles, día excepcionalmente cálido en muchos puntos del interior de la mitad sur peninsular. Se alcanzaron los 45 ºC. pic.twitter.com/iPIw4Ggoio — SINOBAS (@AEMET_SINOBAS) De Spaanse meteorologische dienst Aemet heeft in zes provincies in het zuiden code rood afgekondigd, het hoogste waarschuwingsniveau dat er bestaat en een uitzonderlijke maatregel. In maar liefst 21 andere provincies geldt nog eens code oranje. Vooral het zuiden, centrum en oosten van het Iberische schiereiland zijn door de hitte getroffen.



In de provincie Jaén worden vandaag temperaturen tot 46,9 graden verwacht, wat een absoluut record voor het land zou zijn. Aemet spreekt van "nooit eerder geziene extreme temperaturen". Het record stond tot nu toe op naam van de luchthaven van Córdoba, waar het in 1995 46,6 graden Celsius werd.



Spanje ondervindt vooral de gevolgen van een massa hete lucht die vanuit Noord-Afrika komt aanwaaien, en een gebrek aan wolken boven het Iberisch schiereiland. Pas vanaf het weekend zouden de temperaturen kunnen dalen. Lees ook Enorme rookontwikkeling rond Vesuvius

Italië © photo news. Ook in Zuid-Italië en Sicilië zijn de temperaturen gestegen tot boven de 40 graden. Al dagenlang woeden over heel het land tientallen bosbranden, onder andere in de buurt van Palermo en op de flanken van de Vesuvius-vulkaan nabij Napels. Een persoon werd opgepakt voor brandstichting. "Als iemand de Vesuvius in brand heeft gestoken, wil ik die persoon voor 15 jaar in de gevangenis zien", aldus de Italiaanse minister van Milieu Gian Luca Galletti.



700 toeristen werden gisterennacht in allerijl per boot geëvacueerd uit een vakantieresort op Sicilië. Een tiental werd naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen, maar niemand raakte ernstig gewond. De flanken van de Vesuvius staan al enkele dagen in brand. © epa.