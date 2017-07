Concurrent slokt Uber in Rusland op

Door: redactie

13/07/17 - 13u36 Bron: Belga

Een taxi van Yandex in de straten van Kiev. © reuters.

De Russische tak van Uber gaat op in concurrent Yandex. Dat maakten beide aanbieders van particuliere taxidiensten vandaag bekend. De diensten van Uber en Yandex fuseren in Rusland en gaan verder onder een nieuwe, nog niet bekendgemaakte naam.

Uber steekt 225 miljoen dollar in het nieuwe bedrijf en krijgt een belang van 36,6 procent. Yandex legt 100 miljoen dollar in en krijgt een meerderheidsbelang van 59,3 procent.



Uber trok zich vorig jaar ook al terug uit China. Daar trok concurrent Didi Chuxing aan het langste eind na een strijd om marktaandeel die Uber twee miljard kostte. Uber kreeg in ruil wel een belang van 17,5 procent in de Chinese rivaal.