Paris Match riskeert ban wegens publicatie van expliciete foto's aanslag Nice

13/07/17 - 12u10 Bron: AFP, Europe 1

De vrachtwagen die op 14 juli vorig jaar inreed op een mensenmassa in Nice. © afp.

Frankrijk De publicatie van expliciete foto's van de aanslag in Nice, die een jaar geleden plaatsvond, heeft mogelijk zware gevolgen voor het Franse weekblad Paris Match. Het Parijse parket eist dat het tijdschrift uit de rekken gehaald wordt.

Het blad publiceerde in de editie van vandaag enkele screenshots van videobeelden die gemaakt waren door de beveiligingscamera's aan de Promenade des Anglais, waar op 14 juli 2016 een vrachtwagen inreed op mensen die de nationale feestdag aan het vieren waren. Daarbij kwamen 86 mensen om het leven.



Paris Match deed dat naar eigen zeggen om de families van de slachtoffers te tonen wat er een jaar geleden precies gebeurde. De aankondiging van de publicatie kon gisteren echter op verontwaardigde reacties rekenen, onder andere van de burgemeester van Nice die de publicatie "ondraaglijk en verachtelijk" noemt.



Parijs aanklager François Molins vaardigde gisteren een bevel uit om de verkoop van het magazine tegen te houden.



De hoofdredactie van het blad benadrukt dat er geen slachtoffers herkenbaar getoond worden en dat hun integriteit niet geschonden wordt. Het weekblad verdedigt op zijn website de publicatie. "De burgers, en in de eerste plaats de slachtoffers, hebben het recht om te weten wat er exact is gebeurd."