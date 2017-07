VS willen ook vrijhandelsakkoord met Seoul heronderhandelen

Door: redactie

De Verenigde Staten willen nu ook hun vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea heronderhandelen. Washington hoopt het tekort op zijn handelsbalans hiermee een halt toe te roepen, maar Seoul liet al weten dat het openbreken van een akkoord enkel kan met instemming van beide partijen.

Het was één van de kiesbeloftes van president Donald Trump om handelsakkoorden die ongunstig zijn voor de VS "te herzien".



Het akkoord met Zuid-Korea trad in maart 2012 in voege en sindsdien is het handelstekort van de VS met Zuid-Korea naar eigen zeggen meer dan verdubbeld, tot 27,6 miljard dollar.



Volgende maand is er een vergadering belegd in Washington. "Het is de bedoeling om de handelsbelemmeringen voor de VS af te schaffen en noodzakelijke amendementen aan het akkoord aan te brengen", luidt het in kringen van het Witte Huis.



Ook het NAFTA wil Trump openbreken, terwijl hij zich reeds terugtrok uit de onderhandelingen over het TTP.