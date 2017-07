Macron maant Duitsland aan meer binnen Eurozone te investeren

Bewerkt door: ib

13/07/17 - 06u00 Bron: Belga

De Franse president Emmanuel Macron. © afp.

De Franse president Emmanuel Macron wil dat Duitsland zich "in beweging" zet om de "disfuncties" in de eurozone weg te werken. Enkel zo zal de muntunie de "toekomst krijgen die het verdient". Dat zegt Macron in een interview aan de Franse krant Ouest France en de Duitse krantengroep Funke.

Macron ontmoet vandaag zijn Duitse collega Angela Merkel voor de jaarlijkse Frans-Duitse ministerraad. Later op de dag ontvangt de nieuwe Franse president Donald Trump in Parijs.



Naast de toekomst van een Europees leger zal ook de Europese economische situatie worden besproken. Macron vindt dat Duitsland daarin opnieuw meer van zich moet laten zien. "Het land moet, net zoals Frankrijk, in actie schieten", zei Macron. Hij wil daarmee Duitsland aanmanen om meer te investeren in de eurozone.



Sterk handelsoverschot

Duitsland kan al enkele jaren een sterk handelsoverschot optekenen omdat het land veel meer uitvoert dan invoert. Dit jaar liep dit zelfs op tot 8,3 procent. Maar experts hebben er in het verleden reeds op gewezen dat dit de stabiliteit in de eurozone ontwricht.



Macron staat met zijn roep om meer Duitse investeringen alvast niet alleen. De Duitse buitenlandminister Sigmar Gabriel zei in mei dat Duitsland zijn financiële orthodoxie moet bijsturen en meer moet investeren in Europa.