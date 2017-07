Meisje vermoordt eerst haar moeder en schrijft daarna 'ik hou van je, mam' op Facebook

Bewerkt door: ib

13/07/17 - 05u15 Bron: AP

© thinkstock.

Een 15-jarig meisje dat in de Verenigde Staten wordt verdacht van de moord op haar eigen moeder, verklaarde vlak nadat haar moeder overleed op Facebook hoeveel ze van haar hield. Het meisje heeft de moord bekend.

"Ik heb geen idee of je me nu kan zien, maar ik wil je dat je weet dat je mijn beste vriendin was. Er zijn zoveel dingen die ik wilde zeggen en die ik samen met je wilde doen. Ik was niet altijd de beste dochter en dat spijt me heel erg. Ik hou enorm veel van je mam ik wil dat je weet dat ik je nooit zal vergeten", schreef ze op Facebook.



Volgens de politie heeft de tiener uit de staat Illinois haar 53-jarige moeder door het hoofd geschoten, waarna ze het huis in brand stak in een poging het lijk te laten verdwijnen. De dochter wordt moord en brandstichting ten laste gelegd.



Brand

De lokale politie zegt dat het meisje haar moeder opdroeg een handdoek over haar hoofd te draperen, waarna ze haar doodschoot. Ze sms'te daarna een vriendin en stuurde een foto van het levenloze lichaam. De 15-jarige vriendin kwam vervolgens langs en hielp bij het verdoezelen van de strafbare feiten. De meiden probeerden bloed uit het tapijt te schrobben. Toen dit niet werkte, staken ze het lijk in brand.



De vriendin voelde zich na afloop zo schuldig, dat ze alles aan haar eigen moeder vertelde, waarop die naar de politie stapte.