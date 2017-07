Air France sluit akkoord met cabinepersoneel

Bewerkt door: ib

12/07/17 - 23u44 Bron: Belga

© ANP.

Air France heeft een akkoord gesloten met de twee grootste vakbonden voor het cabinepersoneel over een nieuwe, vijfjarige cao. Ook zijn afspraken gemaakt over de oprichting van een nieuw dochterbedrijf, waarvan de stewards en stewardessen onder een goedkopere regeling komen te vallen.

De twee bonden die het voorstel van Air France vandaag hebben ondertekend, vertegenwoordigen samen een meerderheid van al het cabinepersoneel. Een derde vakorganisatie wacht eerst een ledenraadpleging af die later deze maand wordt gehouden.



Garanties

Details over de nieuwe cao werden niet vermeld. Wel liet de Franse maatschappij weten dat zij garanties heeft afgegeven over de werkgelegenheid. Zo komt er plaats voor minstens vijfhonderd nieuwe medewerkers in de cabine. Die staan los van de extra banen die ontstaan bij de nieuwe dochtermaatschappij.