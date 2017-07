Van onthoofdingen verdachte jihadist maakt rapsong voor zijn moeder: "Het doet zo'n pijn dat ik niet meer bij je kan zijn"

kv

12/07/17 - 22u05 Bron: Volkskrant

© Facebook.

video Marouane B., een Syriëstrijder uit Nederland die verdacht wordt van onthoofdingen, heeft met 'Ik kom ooit terug' een raplied voor zijn moeder gemaakt. Het nummer werd gepubliceerd op YouTube met als bijschrift "sorry voor de Syrische kwaliteit". Hij zegt ook dat hij hoopt naar Nederland te kunnen terugkeren voor de rechtszaak die tegen hem loopt.

"Mama, Mama, ik kom ooit terug / ma maak je niet druk / ik ben op de vlucht, mama / ik blijf van je houden tot de dag dat ik rust," zo klinkt de eerste strofe van de song. De Syriëstrijder publiceerde het nummer op YouTube onder de gebuikersnaam 'Team Liefde'.



In het nummer vraagt hij zijn moeder om vergiffenis voor de fouten die hij in zijn jonge leven beging: "Mama, ik zat vaak in de problemen / sorry voor dat / ik hoop dat je kan vergeven."



B. vertrok in 2013 naar Syrië en dook een jaar later op in een propagandafilmpje van Islamitische Staat, daar is hij nu op de vlucht voor gevaar, zo zegt hij in de song. "Dus ik wacht op de rechtszaak/ hoop dat ik hier wegkan," klinkt het.



"Het doet zo'n pijn dat ik niet meer bij je kan zijn / het is wat het is, het is zo moeilijk / ik houd van jou en de rest kan me niet boeien," klinkt het in de slotzinnen.