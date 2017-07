Door: redactie

12/07/17 - 19u31 Bron: vtmnieuws.be

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is naar eigen zeggen pas sinds gisteren op de hoogte van de ontmoeting tussen de zoon van de Amerikaanse president Donald Trump en een Russische advocate die gevoelige informatie over Hillary Clinton zou hebben. "Ik was daar niet van op de hoogte, ik hoorde het gisteren op televisie", zei hij vandaag na een ontmoeting met zijn Belgische ambtgenoot Didier Reynders.