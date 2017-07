"Die neptattoo verminkte mijn gezicht": tiener waarschuwt voor gevaren hennatattoos op vakantie

Door lvh

De tiener wilde een tijdelijke Mike Tyson-tattoo, maar die werd uiteindelijk permanent. © Twitter James Colley.

Met een choquerende foto op Twitter waarschuwt de 18-jarige James Colley voor de gevaren van zwarte henna. De Britse tiener liet een tijdelijke hennatattoo zetten toen hij op vakantie was in Griekenland, maar de henna veroorzaakte brandwonden. Daardoor heeft hij nu een blijvend litteken op zijn gezicht.

De tiener uit Wales was met enkele vrienden op vakantie in Zakynthos, een Grieks eiland. Daar liet hij zich verleiden door een van de vele kraampjes die hennatattoos aanbieden. Voor 10 euro liet hij een tatoeage op zijn gezicht plaatsen, naar het voorbeeld van Mike Tyson. De afbeelding werd aangebracht met zwarte henna. Maar James had al snel spijt van zijn beslissing toen de tattoo begon te prikken. Uiteindelijk bleek dat de henna pijnlijke brandwonden had veroorzaakt. Daardoor zal de Brit naar eigen zeggen zeker drie tot vijf jaar moeten rondlopen met een litteken op zijn gezicht in de vorm van de tattoo.

Haarverf

Veilige henna laat een rood-bruine tekening achter. © photo news.

Zwarte henna is eigenlijk geen echte henna, omdat het product niet volledig plantaardig is. Echte henna wordt gemaakt van de hennaplant en bevat geen toegevoegde chemische stoffen. Zwarte henna bevat daarentegen zwarte haarverf en die mag eigenlijk niet op de huid aangebracht worden. De verf kan zware brandwonden, blaren en littekens veroorzaken, zoals het geval van James bewijst.



Wie op vakantie is en graag een hennatattoo laat zetten, kiest dus best altijd voor de gewone, groene henna. Eens opgedroogd laat die een rode of bruine tekening achter die na enkele dagen vervaagt. Omdat deze henna plantaardig is, komen allergische reacties amper voor.