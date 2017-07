Acht appartementen in Nederland ontruimd na vondst wapens en mogelijke explosieven

Bewerkt door: ADN

Haarlem In het Nederlandse Haarlem heeft de politie vandaag acht appartementen ontruimd omdat mogelijk explosief materiaal is gevonden. De ontmijningsdienst is ter plaatse voor onderzoek. De 27-jarige bewoner van het huis waar het materiaal is gevonden, werd gisterenavond al opgepakt.