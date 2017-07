Derde grootste ijsberg ooit is losgescheurd van Antarctica

TT

12/07/17 - 12u06 Bron: Belga

De kilometerslange scheur op 1 juni van dit jaar. © afp.

Antarctica Wat wetenschappers al lange tijd vreesden, is werkelijkheid geworden: de derde grootst gemeten ijsberg ooit is nu helemaal losgescheurd van de Larsen C-ijsberg op Antarctica. Al maandenlang werd de gigantische ijsschots in het oog gehouden door wetenschappers terwijl hij elke dag meter voor meter verder losscheurde.

© afp. Today's MODIS vs. Monday's Sentinel1 clearly shows the birth of the #LarsenC iceberg. @NASAEarth @ESA_EO @MIDASOnIce pic.twitter.com/XKZSvPlLDS — Stef Lhermitte (@StefLhermitte)

Ongeveer een maand geleden hing de berg nog met een strook van amper 13 kilometer vast aan de Larsen C-ijsplaat. Einde mei was de breuk in amper zes dagen tijd 17 kilometer langer geworden. Maandag voltrok zich dan de definitieve scheuring. Beelden van de breuk zijn er nog niet. Het nieuws werd vandaag bevestigd door zowel het Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremen als onderzoekers van de universiteit van Swansea.



Op satellietbeelden van de NASA is de scheur goed te zien in temperatuurverschillen tegenover het vaste ijs.



IJsplaat Larsen C is in totaal zo'n 50.000 km² groot, meer dan 1,5 keer België. Het stuk ijs dat nu is losgekomen, is ongeveer 5.000 km² groot, te vergelijken met de oppervlakte van de provincies Antwerpen en Limburg samen en weegt duizend miljard ton. De ijsschots scheurt al los sinds 2010.



Larsen C heeft nu meer dan 10 procent van haar massa verloren. Wat de gevolgen zijn voor de stabiliteit van de ijsplaat is onduidelijk. Larsen C is de vierde grootste ijsplaat van Antarctica. Gezien de losgekomen ijsberg al op het water drijft, zal het geen impact hebben op het zeeniveau hebben. Maar het maakt deel uit van de gigantische ijsplaat Larsen C die gletsjers omvat. Indien die uiteindelijk aan de oceaan zouden worden blootgesteld, zou de zeespiegel werelwijd tien centimeter kunnen stijgen, denken wetenschappers.



Wetenschappers vrezen dat de volledige ijsplaat door de afscheuring onstabiel kan worden en Larsen C uiteindelijk hetzelfde lot beschoren is als zijn buur Larsen B. Die desintegreerde in 2002 volledig in een gelijkaardig scenario. In 1995 verdween al het Larsen A ijsplateau.