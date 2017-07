"We willen iedereen tonen dat je moslim en homo kunt zijn", zegt pasgetrouwde bruidegom

Door: ESA

12/07/17 - 12u06 Bron: The Independent, The Express Star

Congratulations to Britain's first ever gay Muslim wedding. These guys have taken a huge step forward for the Asian #LGBQT community. pic.twitter.com/vS2PN4V3OH — BRITISH BINDI (@BritishBindi) 12 juli 2017

Jahed Choudhury is homo en moslim. Hij trouwde deze week met Sean Rogan in een van de eerste homohuwelijken in het Verenigd Koninkrijk waar een van de partners moslim is. "We willen de hele wereld tonen dat het ok is om homo en moslim te zijn", zegt de pasgetrouwde Jahed. Dat schrijft de Express Star.