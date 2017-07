Blogger haalt 'oplossing' voor groot mysterie in 30 minuten onderuit

Amelia Earhart net voor haar laatste vlucht. © epa.

De première van 'Amelia Earhart: The Lost Evidence' werd vorige week met grote trom aangekondigd. De documentaire zou immers een antwoord geven op een van Amerika's grootste mysteries: de verdwijning van de eerste pilote die de wereld probeerde rond te vliegen. Maar het bewijs dat de makers daarvoor naar voor schuiven, blijkt niet zo sluitend als ze zelf denken.

Amelia Earhart was de eerste vrouw die in 1932 - op haar eentje - de Atlantische Oceaan overvloog. Maar toen ze ook als eerste de wereld probeerde rond te vliegen, liep het fout. Ze verdween op 2 juli 1937 samen met haar navigator Fred Noonan ergens boven Oceanië. De lichamen en het vliegtuig zijn nog steeds spoorloos. Twee jaar later werd ze doodverklaard, en iedereen neemt sindsdien aan dat ze onderweg neerstortte. In een nieuwe documentaire , die uitgezonden werd door History Channel, wordt nu echter iets anders beweerd. De makers zijn ervan overtuigd dat ze haar laatste vlucht overleefde. Ze vermoeden dat Earhart neergestort is en gevangen genomen werd door de Japanners. Ze zou uiteindelijk overleden zijn in gevangenschap. Het bewijs daarvoor is een foto die gevonden werd in het Amerikaanse Nationaal Archief. Die werd genomen op Jaluit, een atol (ringvormig eiland) dat bij de Marshalleilanden hoort, en toont een figuur die wel erg op Earhart lijkt.

Hi, in my research photo #EarhartLostEvidence was originally published in 1935 in Palau. The person is not Amelia. https://t.co/tYUf3mf3GX — ¿¿¿¿ (@baron_yamaneko)

Even googelen

Klinkt overtuigend, maar nog geen week later werd de theorie al grotendeels onderuitgehaald. Bij geschiedenisblogger Kota Yamano gingen enkele alarmbelletjes rinkelen, en hij trok op onderzoek uit. Naar eigen zeggen duurde het amper 30 minuten voor hij het 'bewijs' van de docu elders vond. "Ik geloofde niet dat Earhart door het Japanse leger gevangen genomen werd. Ik vroeg me meteen af of de foto niet ergens in Japanse archieven te vinden zou zijn", aldus de man uit Tokyo.



En inderdaad, met wat hulp van Google vond Yamano de foto al snel terug. "Ik zocht op 'Jaluit atoll' en het decennium na 1930. Het was de tiende foto die ik tegenkwam." Het beeld bleek deel uit te maken van een reisbeschrijving in het Japans over de Stille Oceaan. Een reisgids die gepubliceerd werd in Palau op 10 oktober 1935, twee jaar voor Earhart verdween.



De kans dat de verdwenen pilote effectief op de foto staat, is dus zo goed als onbestaande. Yamano snapt dan ook niet waarom de documentairemakers zelf niet even de herkomst van de foto checkten. "Dat zou hun eerste stap moeten zijn", vindt hij. Een gênante situatie voor History Channel zeg maar.