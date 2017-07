Voltallig politiebureau in Portugal aangeklaagd voor racistische misdrijven

Bewerkt door: FT

11/07/17 - 22u10 Bron: ANP

© reuters.

Alle achttien politiefunctionarissen van een politiebureau in Portugal zijn aangeklaagd voor folteringen, ontvoering, vervalsing van rapporten en andere, naar verluidt, racistisch gemotiveerde misdrijven. De zaak houdt verband met de arrestatie van zes zwarte jongeren in 2015

De politiemensen werkten bij een patrouille-eenheid in Alfragide, een buurtschap nabij Lissabon. Ze zijn beschuldigd van "folteringen en andere wrede, vernederende en onmenselijke behandelingen, onwettige opsluiting, ernstig misbruik van bevoegdheden en schending van hun plichten''. De aanklachten zijn opgesteld na een gezamenlijk onderzoek van de aanklagers en de justitiële politie na klachten van families van de zes opgepakte jongeren.



Racistisch geweld is zeldzaam in het armste land van West-Europa, dat minder immigranten en vluchtelingen aantrekt dan rijkere landen zoals Spanje of Frankrijk. Maar het land heeft grote minderheden met wortels in Afrikaanse ex-kolonies, evenals in Brazilië en India.