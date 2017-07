Trump en Macron zullen dineren in Eiffeltoren

KVE

Tijdens zijn bezoek aan Parijs zal de Amerikaanse president Donald Trump samen met de Franse president Emmanuel Macron dineren in de Eiffeltoren. Dat heeft het Elysée vandaag bekendgemaakt.

Donderdag zullen de twee wereldleiders samen met hun echtgenotes Melania Trump en Brigitte Macron dineren in het sterrenrestaurant Jules Verne, gelegen op de tweede verdieping van het iconische bouwwerk. Voorafgaand het diner staat nog een gesprek en een persconferentie in het Elysée gepland.



Trump komt naar Parijs op uitnodiging van Macron, ter ere van de Franse nationale feestdag van vrijdag. Dan zal hij de traditionele militaire parade bijwonen op de Champs-Élysées, waarin ook Amerikaanse militairen meelopen.



De Parijse politie brengt die dag liefst 11.000 agenten op de been om de veiligheid te verzekeren. Vrijdagavond eindigt de nationale feestdag met een groot vuurwerk aan de Eiffeltoren.