Internationale top Londen: Stichting Bill Gates geeft meer geld uit aan gezinsplanning in ontwikkelingslanden

11/07/17 - 17u40 Bron: Belga, deredactie.be

De stichting van Bill Gates en zijn echtgenote Melinda, de Bill and Melinda Gates Foundation, zal de komende vier jaar ongeveer 329 miljoen euro meer dan gepland uitgeven aan anticonceptiemiddelen en gezinsplanning in ontwikkelingslanden. Dat kondigde Melinda Gates aan op de internationale top over gezinsplanning in Afrika en Azië.