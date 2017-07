"Bijna een op vijf Europese stemmen ging sinds 2016 naar populistische partijen"

TT

11/07/17 - 16u22 Bron: Politico

Marine Le Pen, leidster van het Franse Front National. © reuters.

Politiek Sinds het begin van 2016 is 18,4 procent van alle stemmen die in Europa werden uitgebracht naar een links- of rechtspopulistische partij gegaan. Dat is een forse stijging tegenover de jaren daarvoor.

De denktank European Policy Information Center onderzocht alle stemmen die sinds 2016 zijn uitgebracht in de 28 landen van de Europese Unie, maar ook in IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Servië en Montenegro.



Uit de resultaten van de studie blijkt dat het aantal kiezers dat op een "autoritair-populistische" partij stemde fors toenam de laatste jaren. 55,8 miljoen mensen stemden sinds begin 2016 op zo'n partij, goed voor 1.342 van de 7,843 beschikbare zitjes. Het aantal van 18,4 procent van de stemmen ligt 7 procentpunt hoger dan in het jaar 2000. Lees ook Nederlaag voor Frauke Petry bij partijcongres Alternative für Deutschland

Een trotskist, een gaullist en alles wat er tussen zit: de 11 Franse presidentskandidaten

Premier wijst "populistische" methoden PVDA terecht: "Geen fatsoenlijke manier om aan politiek te doen"