Turkije herdenkt mislukte coup en pakt tientallen IT'ers op

TT

11/07/17 - 14u48 Bron: ANP

Een beeld uit Istanboel een jaar geleden, nadat Turken een tank hebben buitgemaakt op rebellerende soldaten. © epa.

Turkije In Turkije worden vandaag herdenkingen van de mislukte poging tot staatsgreep vorig jaar gehouden. President Recep Tayyip Erdogan en premier Binali Yildirim hebben in Istanboel de Begraafplaats van de Martelaren bezocht waar vijftien van de omgekomen slachtoffers liggen.

Het is nog steeds niet duidelijk wie en met welke motieven de bloedige couppoging heeft gewaagd. Erdogan wees een oude politieke rivaal, Fethullah Gülen, als het brein achter de couppoging aan. De in de VS wonende Gülen ontkent dat stellig.



Erdogan heeft de macht naar zich toe getrokken en vervolgt met harde hand mensen die mogelijk tot de aanhang van Gülen behoren. De voortdurende repressie die op de coup volgde, heeft tot grote spanning in het land zelf en in de relaties met andere landen geleid. Nederland en Oostenrijk hebben bijvoorbeeld Turkse politieke kopstukken geweigerd toe te laten die 15 juli wilden komen gedenken.



De Turkse leider en zijn partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) beklemtonen met de herdenkingen dat zij de lakens uitdelen. Hoogtepunt van de herdenkingen is de redevoering van Erdogan in het parlement in Ankara. Hij begint in de nacht van zaterdag op zondag om 01.32 uur (onze tijd) met zijn toespraak. Het is dan precies een jaar geleden dat coupplegers het parlementsgebouw bombardeerden.