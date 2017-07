Te koop: luxeappartementen in 4 km lang naziresort van Adolf Hitler

avh

Drie jaar voor Adolf Hitler Polen binnenviel en zo de Tweede Wereldoorlog startte, pootte hij in 1936 een gigantisch resort neer. 'Prora', zoals de nazi's het noemden, bood plaats aan meer dan 20.000 gasten en was bedoeld als vakantiestek voor de Duitse werkkrachten. Vandaag kan je er een luxeappartement kopen.

Adolf Hitler begon in 1936 met de bouw van het toen grootste toeristenresort ter wereld, 'Prora' genoemd. Het reusachtige complex werd neergepoot op Rügen, het grootste Duitse eiland in het noorden van het land. Prora moest de ideale trekpleister worden voor de Duitsers, maar het gold ook als zoethoudertje om het Duitse volk aan Hitlers kant te krijgen en te houden.

In 1936 zat het concept van de 'Volksgemeinschaft' nog diep ingeworteld bij de Duitse bevolking. Na het fiasco van de Eerste Wereldoorlog waren de Duitsers erop gebrand om verenigd te blijven, wat er ook gebeurde. Hitler bouwde ondertussen aan zijn politiestaat en Prora moest een mooi zoethoudertje worden voor zijn werkkrachten. Meer dan 9.000 arbeiders bouwden een meer dan 4 kilometer lang gebouw. De betonnen mastodont stond symbool voor Hitlers megalomanie. Prora was een van de meest impressionante bouwwerken ooit en moest het grootste vakantieresort ter wereld worden. Het complex telde twee bioscopen voor propagandafilms een een bankethal waar de vakantiegasten samen de benen onder tafel konden schuiven. Maar toen brak de Tweede Wereldoorlog uit.

Aan luxe geen gebrek in de gerenoveerde appartementen. © Metropole Marketing.

De Duitsers trokken ten oorlog en arbeiders keerden terug naar de fabrieken. Prora werd een lege doos en lag er decennialang verlaten bij. Tot in 2013, toen de Duitse makelaar Metropole Marketing de rechten kocht om Prora om te bouwen tot een complex met zomerhuizen en appartementen. Metropole hoopt de renovatie tegen 2022 volledig klaar te hebben, maar sinds vorig jaar kan je al appartementen kopen. De prijzen gaan van 350.000 euro tot meer dan 600.000 euro.

Wie wil er wonen?

Aan luxe geen gebrek in de appartementen van Prora. Glazen liften brengen je naar de juiste verdieping en alle flats zijn uitgerust met vloerverwarming. Maar of het complex ooit volledig uitverkocht zal raken, is een andere vraag. Het resort draagt een loodzwaar stuk geschiedenis met zich mee.