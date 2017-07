Madalyn mailt collega's dat ze 2 dagen ziekteverlof neemt omdat ze mentaal niet 100 procent is. Haar baas noemt haar een voorbeeld

Koen Van De Sype

Een jonge webontwikkelaar heeft een opvallende mail gedeeld die ze van haar baas kreeg toen ze haar collega's gemaild had dat ze twee dagen met ziekteverlof zou zijn, omdat ze zich mentaal niet lekker voelde. Het hart van Madalyn Parker uit Ann Harbor in de Amerikaanse staat Michigan sloeg even over toen er plots een melding op haar scherm kwam dat ze een antwoord had van haar baas.

"Dag team, ik neem vandaag en morgen vrij om me even te concentreren om mijn mentale gezondheid. Hopelijk ben ik volgende week terug, fris en voor de volle 100 procent." Die mail stuurde Madalyn naar haar collega's. En ze kon haar ogen niet geloven toen ze het antwoord van haar baas las.



Stigma

"Ik wil je persoonlijk bedanken omdat je deze mail hebt rondgestuurd", klonk het antwoord van CEO Ben Congleton. "Elke keer dat je het doet, herinnert het me eraan dat het belangrijk is om ziekteverlof te kunnen nemen voor mentale problemen. Ik snap niet dat niet alle bedrijven dit toelaten. Je bent een voorbeeld voor iedereen en helpt om het stigma tegen te gaan. Zodat we allemaal gezond op ons werk kunnen verschijnen, zowel fysiek als psychisch." Lees ook "Trump jr. wist dat belastende informatie over Clinton uit Rusland kwam"

De vrouw postte de mail en het antwoord op Twitter, waar die in geen tijd viraal ging. Meer dan 32.000 mensen vonden het leuk en bijna 10.000 deelden haar bericht. De commentaren waren gemengd. Sommigen waren jaloers omdat ze minder goede ervaringen hadden gehad. "Ik nam een middag vrij om dezelfde reden op mijn vorige job en kreeg meteen passiefagressieve informatie over wat er wel en niet toegelaten is volgens het gezondheidsplan van het bedrijf", klinkt het onder meer. madalyn on Twitter When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision.

Anderen begrijpen het niet goed? "Vakantie dient toch ook om mentaal je batterijen op te laden? Wat is het verschil?" Waarop Madalyn meteen een antwoord heeft: "Door vakantie en ziekteverlof om mentale redenen van elkaar te scheiden, kan ik me beter op mijn problemen focussen. Ik lag vorig jaar een maand met mentale problemen in het ziekenhuis en dat was ziekteverlof. Ik had daarna nog altijd behoefte aan vakantie. Dat is iets volledig anders. Ik kamp soms met depressie en angstaanvallen. Die kunnen me evengoed verhinderen om mijn werk goed te doen als de griep."



Bijval

Iets waar ze meteen bijval voor kreeg. "Tijd doorbrengen met je familie en afstand nemen van stress zijn iets compleet anders. Ik wou dat mijn baas er ook zo over dacht", luidt een antwoord.