Doorbraak in zoektocht naar vaccin voor gonorroe

Er zijn voor de eerste keer bewijzen dat een vaccin beschermt tegen de seksueel overdraagbare aandoening gonorroe, ook bekend als druiper. Dat blijkt uit een Nieuw-Zeelandse studie die vandaag gepubliceerd is in The Lancet.

Mensen die ingeënt werden met een vaccin tegen meningitis B, tijdens een immuniseringscampagne in Nieuw-Zeeland tussen 2004 en 2006, liepen goed 30 pct minder kans om gonorroe op te lopen dan een controlegroep. Hoewel de studie wel als een doorbraak wordt beschouwd, is er nog helemaal geen sprake van een vaccin tegen gonorroe, zegt hoofdauteur Helen Petousis-Harris.



De bacterie groep B-meningokokken deelt goed 80 à 90 pct van zijn dna met de bacterie die gonorroe veroorzaakt, zeggen de wetenschappers. Een link tussen de beide was dus "plausibel".



Al ruim een eeuw wordt onderzoek gedaan naar een vaccin tegen deze soa, die zich snel verspreidt en kan leiden tot onvruchtbaarheid.



Volgens auteur Petousis-Harris werken vele onderzoeksteams op mogelijke kandidaat-vaccins, maar geen van die vaccins zal snel beschikbaar zijn voor het publiek. "Maar we beschikken wel over vele vaccins tegen groep B-meningokokken. Die zorgen voor een gematigde bescherming. Voorspellingen suggereren dat deze al een groot verschil kunnen maken voor het aantal gonorroegevallen, tot we effectievere opties ontwikkeld hebben."



Vorige vrijdag nog waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ervoor dat alsmaar meer mensen gonorroe krijgen en dat de bacterie steeds resistenter wordt. De WHO vreest dat de soa binnenkort "onbehandelbaar" wordt. De VN-organisatie schat het aantal besmettingen op 78 miljoen elk jaar.