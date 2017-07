Door: redactie

10/07/17

Een Britse rechtbank buigt zich vandaag over "nieuwe bewijzen" in de zaak van de doodzieke Charlie Gard. De ouders van de 11 maanden oude baby willen hun kind een experimentele behandeling geven in de Verenigde Staten, nu een Londens ziekenhuis de terminaal zieke baby niet langer in leven wil houden.