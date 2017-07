Boze Airbnb-verhuurder duwt toerist van trap in Amsterdam

Door: redactie

video Een vrouw is zaterdag onder aan de trap van een Amsterdams huis beland, nadat zij en haar vriendinnen ruzie kregen met de verhuurder van de woning. De vrouw is een vriendin van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Muholi Zanele, die haar werk momenteel exposeert in het Stedelijk Museum. "Dit is racisme en kan niet worden goedgepraat'', schrijft Zanele. De vrouw moest na de val naar het ziekenhuis. De verhuurder werd opgepakt.

Zaterdag kregen de verhuurder en zijn vier huurders ruzie. Op videobeelden van het incident, die uitgebreid op sociale media worden gedeeld, is te zien hoe de verhuurder de spullen van de bezoekers het appartement uitzet en een van de vrouwen hardhandig naar buiten werkt. Daarna duwt hij haar van de trap. Volgens de politie hadden de vrouwen het huis om 11.00 uur moeten verlaten, maar waren zij er om 12.30 uur nog. Het slachtoffer is gisteren met licht letsel uit het ziekenhuis ontslagen.

"Weerzinwekkend gedrag" "Deze verschrikkelijke en buitensporige behandeling van leden van onze gemeenschap gaat in tegen alles waarvoor Airbnb staat" David King, de Directeur Diversity and Belonging van Airbnb Airbnb gaat de Amsterdamse man (47) die zaterdag de huurder van de trap duwde voor het leven van het platform verbannen. "Dit is weerzinwekkend gedrag", laat de verhuursite in een reactie weten.



"Deze verschrikkelijke en buitensporige behandeling van leden van onze gemeenschap gaat in tegen alles waarvoor Airbnb staat", zegt David King, de Directeur Diversity and Belonging van Airbnb. Het platform laat weten dat CEO Brian Chesky persoonlijk contact opneemt met de getroffen gasten.



"We zullen de hardste maatregelen nemen die we kunnen tegen zulk weerzinwekkend gedrag", gaat Airbnb verder. "Met het inbegrip van het levenslang bannen van personen van ons platform en het helpen van politie en justitie met hun onderzoek en mogelijke strafrechtelijke vervolging. Niemand zou ooit zo behandeld mogen worden, het is onacceptabel."