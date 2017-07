Japans heilig eiland dat verboden is voor vrouwen, wordt Unesco-erfgoed

Door: ESA

10/07/17

Het Okitsune-schrijn op Okinoshima. © afp.

Het heilige Japanse eiland Okinoshima wordt Unesco cultureel erfgoed. Jaarlijks mogen er maximum 200 mannelijke bezoekers het eiland betreden. Dat schrijft The Guardian.

Okinoshima in West-Japan wordt bewoond door één man die het Okitsune-schrijn op het eiland verzorgt. Eenmaal per jaar mogen 200 mannelijke bezoekers het eiland betreden om matrozen te herdenken die stierven in een gevecht met Rusland, al mogen Shintopriesters van de Munakata Taisha-altaren het eiland in principe vrij bezoeken. Vrouwen worden volledig van het eiland geweerd.