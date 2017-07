Hongerige Indiase man (60) schiet zijn vrouw dood omdat het eten te laat op tafel stond

Bewerkt door: AJA

10/07/17 - 14u30 Bron: ANP, BBC News

© Thinkstock.

Een zestigjarige Indiase man heeft zijn vrouw doodgeschoten omdat zijn eten nog niet op tafel was gezet. Ashok Kumar, woonachtig in de grote stad Ghaziabad in het noorden van India, kwam dronken thuis en kreeg ruzie met zijn vrouw. Hij zou haar daarna in het hoofd geschoten hebben. Dat heeft een politiefunctionaris gezegd tegen de BBC.

De vrouw van Kumar (55) was volgens de politie overstuur over het aanhoudende drankgebruik van haar partner. De politiefunctionaris vertelde aan de BBC dat ze erover wou praten maar de man luisterde niet en wilde meteen eten. Hij raakte daarna gefrustreerd door het lage wachten en hij schoot haar neer."



De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar stierf onderweg in de ziekenwagen. De politie kon de man oppakken. Hij bekende de moord op zijn vrouw en zou ook spijt hebben van zijn daden.