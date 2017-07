EB

Treinreizigers hebben gisteravond vlakbij het Duitse Aken een machinist aangesproken omdat de trein op stations zo abrupt stopte en vertrok. De reizigers troffen hem stomdronken voorin de trein aan.

Ze belden de politie. Die stelde vast dat de dertigjarige treinbestuurder veel te veel had gedronken.



De machinist bleek 2 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij was niet in staat verder naar Stolberg te rijden. Het treinrijbewijs van de man is ingenomen en hij wordt vervolgd.