Frankrijk wil tot zeventien kernreactoren sluiten

TK

10/07/17 - 09u58 Bron: Belga

© afp.

In Frankrijk zullen de komende jaren meerdere kernreactoren stilgelegd worden, mogelijk tot zeventien. Dat heeft Nicolas Hulot, de minister bevoegd voor ecologische transitie, vandaag gezegd op de Franse radiozender RTL.

Hulot stelde vorige week een klimaatplan voor. Zo wil de Franse regering tegen 2040 de verkoop van alle diesel- en benzinewagens verbieden. In het plan staat ook dat het aandeel van kernenergie in de elektriciteitsproductie tegen 2025 naar 50 procent moet worden teruggebracht. Nu is dat nog ongeveer 75 procent.



"Iedereen begrijpt dat we om dat doel te bereiken een aantal reactoren moeten sluiten. Laat me de zaken plannen, het zullen er misschien wel zeventien zijn, maar we moeten dat nog bekijken", zei Hulot op de radio.



Frankrijk heeft op dit moment 58 kernreactoren. Eerder dit jaar werd beslist om de oudste kerncentrale van Frankrijk, in Fessenheim in het oosten, te sluiten.