Mars van moslims tegen terrorisme houdt halt aan plaats van aanslag Berlijn

9/07/17 - 18u48 Bron: Belga

Een dertigtal vertegenwoordigers van Europese moslims zijn zondag bijeengekomen in Berlijn op de plaats waar in december een aanslag op een kerstmarkt plaatsvond. De bijeenkomst gebeurde in het kader van de "mars van moslims tegen terrorisme", die maandag ook Brussel aandoet.