Vluchtelingen begrijpen "gekke" anarchisten niet die Hamburg slopen: "Jullie hebben zo'n mooi land"

De binnenstad van Hamburg had de afgelopen dagen hard te lijden onder vandalisme en plunderingen van linkse extremisten. Vluchtelingen die in de Duitse havenstad een nieuwe thuis hebben gevonden, keken naar het brute geweld en snapten er niets van. "Jullie hebben zo'n mooi land en vernielen het", klonk het.

Enkele vluchtelingen in Hamburg bestempelden de geweldplegers als "gekken". "Wanneer mensen dit in Egypte doen, zouden ze worden neergeschoten", zei Ibrahim Ali, een 29-jarige Egyptenaar die in 2011 naar Hamburg kwam.



"De overheid voorziet zowat alles: huisvesting, een werkloosheidsuitkering en onderwijs. En nog zijn deze mensen niet tevreden. Dat begrijp ik niet", vervolgde hij.



"Niet goed bij hun hoofd"

Ook Mohammad Halabi begreep er niets van. "Ze zijn echt niet goed bij hun hoofd. Ik kan mijn ogen niet geloven", aldus de 32-jarige Syriër die 18 maanden geleden als vluchteling naar Duitsland kwam. "Ze hebben zo'n mooi land en vernielen het."



476 agenten gewond

Duizenden mensen protesteerden tijdens de G20-top in de straten van Hamburg. Ze wilden hun ongenoegen uiten over het kapitalisme en de globalisering. Onder de betogers hadden zich ook anarchisten gemengd die er een ware veldslag met de politie van maakten en alles op hun pad vernielden. Ze staken onder meer drie nachten op rij auto's in brand. In totaal raakten 476 agenten tijdens de ongeregeldheden gewond.



Solidariteit

Ondertussen vegen duizenden inwoners van Hamburg de straten schoon na de rellen. Met emmer en borstel trokken ze de getroffen wijken in. "We tonen solidariteit met onze buren", zei Thorben Harms. "We willen iets doen voor Hamburg", aldus Mohammed, een Syrische vluchteling die anoniem wenste te blijven.



Niet verantwoordelijk

De organisatoren van de betogingen voelen zich niet verantwoordelijk voor het geweld en het vandalisme in de havenstad. "We zullen de schuld niet aanvaarden", zei Emily Laquer, een woordvoerster van het protest dat zaterdag onder de noemer "Solidariteit zonder grenzen in plaats van G20! " werd gehouden.