"Ik begin het mezelf nu pas te vergeven": moeder schrijft hartverscheurende brieven aan 17 jaar geleden vermoord dochtertje (8)

Koen Van De Sype

9/07/17 - 17u18 Bron: The Sun

Links Sara Payne en haar intussen overleden ex-man Michael, rechts de kleine Sarah. © ap.

Ze zou dit jaar 25 geworden zijn, had ze in 2000 niet het pas gekruist van de veroordeelde pedofiel Roy Whiting. Die lokte de kleine Sarah Payne (8) mee in zijn bestelwagen en vermoordde haar. De zaak en het daarop volgende proces hielden Groot-Brittannië wekenlang in hun greep. 17 jaar later gaat moeder Sara (48) nog altijd gebukt onder een torenhoog schuldgevoel. En dat probeerde ze van zich af te schrijven in een reeks brieven aan haar 'engel', die deze week als boek gepubliceerd worden. "Ik begin het mezelf nu pas te vergeven dat ik er niet voor haar was toen ze me het meeste nodig had."

Sarah verdween op 1 juli 2000, toen ze verstoppertje speelde met haar broers Lee (13) en Luke (12) en haar zusje Charlotte (6). Dat gebeurde vlakbij het huis van haar grootouders in Littlehampton. 17 dagen later, na enkele emotionele oproepen van haar ouders in de media en een zoekactie waaraan duizenden politieagenten deelnamen, werd haar dode lichaam gevonden, in een veld 24 kilometer verderop.



Onzekerheid

"Die 17 dagen van onzekerheid voelden als 17 jaar", vertelt Sara. "Op het moment dat ze verdween, daalde er een mist over me neer. Het was alsof ik niet meer kon ademen. Ik liep rond en mensen praatten tegen me, maar ik antwoordde niet. Het was alsof ik niet in mijn lichaam zat." © rv.

Ze herinnert zich wel nog het moment dat een agent haar het slechte nieuws kwam vertellen. "17 dagen lang was ik positief blijven denken en blijven hopen", vertelt ze. "Tot die agent voor de deur stond, met een asgrijs gezicht. 'Ik moet met u praten', zei hij. 'Alleen, in de tuin, weg van de kinderen.' Ik voelde het opeens ijskoud worden. Michael, de vader van Sarah, was er niet, dus we wachtten nog even op hem. Maar terwijl we daar zaten, kwamen de jongens binnengelopen en vroegen ze met betraande gezichten of het klopte wat ze hadden gehoord: dat Sarah dood was. Ze hadden het gehoord op tv."



Harry Potter

Dat was het moment dat ze met haar dochter begon te praten. "Ik begon ook naar haar favoriete films te kijken en dan beeldde ik me in dat ze naast me zat. Ik las haar ook boeken voor, onder meer de zeven delen van Harry Potter. Het vierde deel kwam uit een week na haar dood. Het was een vlucht uit de realiteit. Een beetje gek en magisch, precies wat Sarah leuk vond." De familie van Sarah neemt afscheid tijdens een herdenkingsdienst in 2000. © reuters.

Onderzoek toonde aan dat Roy Whiting (toen 41) het meisje in zijn witte bestelwagen had gelokt en vermoord. De pedofiel werd in 2001 veroordeeld tot levenslang, nadat er DNA-materiaal van Sarah gevonden was in zijn bestelwagen en er vezels uit zijn bestelwagen ontdekt waren op een schoen van het meisje, die teruggevonden was in de buurt van de plaats waar hij haar lichaam achterliet.



Sarah's Law

Sara begon daarop campagne te voeren, wat resulteerde in Sarah's Law, die iedereen toelaat om bij de politie op te vragen of iemand met toegang tot kinderen niet ooit veroordeeld is voor misbruik. Ze kreeg nog een dochtertje in 2003 - Ellie - enkele maanden nadat Michael en zij uit elkaar waren gegaan na 13 jaar huwelijk. Zelf wijst ze de druk van de moord(zaak) aan als schuldige voor dat laatste. Moordenaar Roy Whiting. © rv.