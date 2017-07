"Tsjetsjenië herneemt heksenjacht op homo's"

Fernand Van Damme

9/07/17

Volgens Russische activisten jagen de Tsjetsjeense autoriteiten opnieuw op homo- en biseksuele mannen, na hun klopjacht eerder dit jaar. Dat schrijft de Britse LGBT-nieuwssite PinkNews.

"Meerdere Tsjetsjenen hebben ons gecontacteerd met de noodkreet dat de arrestaties opnieuw zijn begonnen", zegt Enrique Torre Molina van All Out, het Russische LGBT-netwerk. Tsjetsjenië is een autonome Russische republiek.

In een statement schrijft Molina het volgende: "Bijna 100 dagen geleden raakte bekend dat de Tsjetsjeense autoriteiten op homo's jagen. Meer dan 100 mannen werden opgespoord, gearresteerd en gemarteld, enkel en alleen omdat ze (verondersteld) homo waren. Minstens 6 mensen lieten het leven. Anderen, die er dikwijls extreem slecht aan toe waren, keerden terug naar hun families; die werden op hun beurt aangemoedigd om de mannen alsnog te doden." Het Russische LGBT-netwerk rekent op de hulp van de G20: "Wij roepen de G20-leiders op om druk te zetten op president Poetin. Hij moet een onmiddellijk einde van de arrestaties van homomannen in Tsjetsjenië bevelen. Ook moet hij een volledig, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek instellen naar de misbruiken die al hebben plaatsgevonden."

Ontvoeringen en martelingen

Toen eerder dit jaar het nieuws van de klopjacht op homo's in Tsjetsjenië bekend raakte, werd het in geen tijd de grootste zorg van de LGBT-gemeenschap wereldwijd. Verhalen van mannen die worden gekidnapt, gemarteld en in 'concentratiekampen' worden gestoken, vonden hun weg naar de buitenwereld dankzij overlevenden.



Een woordvoerder van de Tsjetsjeense regering ontkende dat er homoseksuelen waren opgepakt, "want wie in de republiek niet bestaat, kan je niet oppakken". Het Kremlin zei niet op de hoogte te zijn van een zuivering.