In totaal 476 agenten gewond bij rellen G20-top in Hamburg

Bij de rellen naar aanleiding van de G20-top in de Duitse stad Hamburg zijn in totaal 476 agenten gewond geraakt. Dat heeft de politie meegedeeld. President Frank-Walter Steinmeier heeft de ordetroepen vandaag uitdrukkelijke bedankt voor hun inzet en optreden.

Zowel de agenten van de Bundespolizei - de Duitse federale politiedienst - als die van de deelstaten zijn in dat cijfer opgenomen, zo wordt ter verduidelijking nog meegedeeld.



Sinds het begin van de politieoperaties op 22 juni werden in totaal 186 mensen gearresteerd. Er werden er ook nog eens 225 in hechtenis genomen.



Drie nachten

Relschoppers veroorzaken al drie nachten op rij onlusten in de straten van de Duitse stad. Ze staken onder meer auto's in brand en brachten nog andere beschadigingen toe. Hoewel de G20 gisteren afliep, gingen de protesten ook afgelopen nacht nog door.