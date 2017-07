Spion die voor aanslag Rainbow Warrior bij Greenpeace infiltreerde, spreekt na 32 jaar

Bewerkt door: mvdb

9/07/17 - 06u33 Bron: ANP - Stuff.co.nz

De schade aan de Rainbow Warrior wordt opgemeten in de haven van Auckland, enkele weken na de bomaanslag van 9 juli 1985. © afp.

Frankrijk /N-Zeeland Jarenlang was ze spoorloos, maar 32 jaar na de bomaanslag die de Rainbow Warrior tot zinken bracht, hebben Franse en Nieuw-Zeelandse media de Franse spion Christine Cabon gevonden. Zij was destijds bij Greenpeace geïnfiltreerd.

Isn't it incredible how normal these killer terrorists look https://t.co/izSzDlY7p0 — Jeremy Leggett (@JeremyLeggett) July 9, 2017 © afp.

Excuses wil ze niet maken, maar ze zegt wel dat alle militairen zich soms "in situaties bevinden die ze niet hadden gewenst."



Cabon deed zich voor als de milieuactiviste Frederique Bonlieu. Aan boord van de Rainbow Warrior speelde ze cruciale informatie door aan haar collega's van de Franse geheime dienst die de aanslag beraamden. Op 10 juli 1985 brachten twee bommen het vlaggenschip tot zinken in Auckland in Nieuw-Zeeland. De Nederlandse fotograaf van Portugese afkomst, Fernando Pereira, kwam daarbij om het leven.

Twee agenten die de mijnen aan het schip bevestigden hebben hiervoor terechtgestaan.



"Uitzonderlijke historische gebeurtenis"

Cabon vluchtte een aantal weken voor de aanslag naar Israël. Ze woont momenteel in een dorpje in het zuiden van Frankrijk. Cabon was 33 jaar oud toen de aanslag plaatshad. "Voor de Nieuw-Zeelandse regering en haar bevolking ... het is een uitzonderlijke historische gebeurtenis", zegt de inmiddels 66-jarige oud-spion.



Ze spreekt van een "trauma" voor Nieuw-Zeeland dat "een bevriend land hen aanviel". Cabon laat weten dat ze haar werk deed en geen excuses wil maken. "Er zijn misschien bekenden die ik een bericht zou kunnen sturen, mensen die ik in Nieuw-Zeeland ontmoette, maar niet aan de buitenwereld."



De Franse geheime dienst ondernam de actie na aanhoudende protesten van Greenpeace tegen kernproeven rond het atol Mururoa in Frans-Polynesië. Tussen 1966 en 1996 hebben de Fransen er zeker 41 bovengrondse en 174 ondergrondse nucleaire tests gedaan. Na de aanslag volgde er grote verontwaardiging over de Franse actie.