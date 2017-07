Relschoppers zorgen voor derde nacht op rij voor onrust in Hamburg

Bewerkt door: ib

9/07/17 - 04u45 Bron: Belga

Politiemannen staan achter een brandende barricade in de wijk Schanzenviertel, deze nacht in Hamburg. © ap.

Hoewel de top van de leiders van de G20 in de Duitse stad Hamburg gisterenavond is beëindigd, hebben relschoppers voor de derde avond en nacht op rij voor zware onlusten gezorgd in de havenstad. Blokkades werden opgezet en wagens werden in brand gestoken. De politie greep in met het waterkanon en verrichtte opnieuw enkele arrestaties.