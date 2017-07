Politieagent die vriend vorig jaar tijdens Pride ten huwelijk vroeg, wenst nu dat hij dat niet had gedaan

IB

9/07/17 - 01u45 Bron: The Guardian, Twitter

Politieagent Phil Adlem vroeg vorig jaar zijn vriend ten huwelijk tijdens Londen Pride. © Twitter: @MetLGBTNetwork.

video De Britse agent Phil Adlem verraste vriend en vijand - inclusief zijn toekomstige verloofde - toen hij vorig jaar de Londense Pride even stillegde om zijn vriend, die in het publiek stond, ten huwelijk te vragen. Het onverwachte aanzoek werd een van de meest romantische momenten van de Pride, maar een jaar later heeft de man spijt van zijn impulsieve actie.

In een opiniestuk in The Guardian legt hij uit waarom. In de eerste momenten na het succesvolle huwelijksaanzoek verkeerde de agent naar eigen zeggen in een "emotionele high": "Ik had een geweldige verloofde en ik kreeg fantastische berichtjes en steun van vrienden en collega's", herinnert de man zich. Ook online kreeg de man veel feedback: het huwelijksaanzoek was gefilmd en dat filmpje was in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten viraal gegaan. "Ik las de online commentaren van de Britten en de meesten maakten me aan het lachen - weliswaar om de verkeerde redenen. Maar het lachen verging de agent snel, toen hij op homofobe commentaren stuitte. 'Absoluut walgelijk: ze zouden samen moeten worden opgeknoopt tot ze sterven', klonk het onder meer. 'Geef IS niet de schuld als ze hen aanvallen', waren maar enkele van de wrede commentaren die Phil en zijn verloofde ten deel vielen. He said yes @LondonLGBTPride @MetLGBTNetwork @LGBTpoliceuk #policewithpride #ByYourSide #AB #DI #CA #AC #LH pic.twitter.com/9jOmlY33PH — MET LGBT Network (@MetLGBTNetwork) Sat Jun 25 00:00:00 MEST 2016

Vijandige reacties Naar eigen zeggen had Phil niet verwacht dat het moment wereldwijd zoveel aandacht zou krijgen. "Ik had verwacht dat het, zoals zoveel dingen elk jaar, in de 'Pride bubbel' zou blijven", schrijft hij. Toen dat niet het geval bleek, en Phil en zijn vriend talloze haatreacties ontvingen, sloeg de twijfel toe, ondanks het feit dat Phil al eerder slachtoffer was geworden van homofoob geweld. "Ik ben opgegroeid in een 'anti-homo-familie'. Toen ik op mijn achttiende stiekem met mijn geheime vriendje uitging, zijn we een steegje ingetrokken en net zo lang afgetuigd tot de politie ons kwam redden."



De kritiek bleef niet bij anonieme aantijgingen, al gauw werd de agent ook vanuit zijn directe omgeving bekritiseerd. "Vijandige reacties van een collega en van een oude studievriend maakten dat ik wilde dat ik het nooit gedaan had", schrijft Phil. "Interviewverzoeken wees ik af. Achteraf gezien liet ik mijn handelen bepalen door de mening van andere mensen."



(Lees verder onder video) ITV News A police officer broke ranks with his colleagues to propose to his boyfriend at Pride in London today. Footage from ITV London. Read more here: http://bit.ly/28V4xyP