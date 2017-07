"De bende van Jeremy Meeks vermoordde mijn zoon. Nu paradeert hij op de catwalk"

avh

Sinds zijn 'mugshot' in 2014 viraal ging, loopt Jeremy Meeks (33) op catwalks van grote merken en schuimt hij feestjes af met sterren als Paris Hilton en Nicki Minaj. Maar voor slachtoffers van de bende waarvan hij ooit deel uitmaakte, smaakt die roem bijzonder wrang.

De 15-jarige Eric Castillo was in september 2004 basketbal aan het spelen op de oprit toen de 'North Side Gangster Crips' de wijk binnenreden. De beruchte bende uit Californië opende het vuur zoals in een western. Eric duwde zijn vriendinnetje nog weg uit de kogelregen en werd daardoor zelf doodgeschoten met drie kogels. De schutter werd veroordeeld tot 142 jaar cel. Een van de leden van de bende was Jeremy Meeks, een man die tien jaar later wereldberoemd zou worden. Lees verder onder de foto.

"Een van de gewelddadigste criminelen"

Het was niet de eerste keer dat Meeks de binnenkant van een gevangeniscel zag in 2014. Sinds 2002 zat hij al eens twee jaar in de gevangenis voor autodiefstal. Agent Joseph Silva herinnert Meeks zich als een van de gewelddadigste criminelen in de buurt. "



Eric Castillo's moeder, Carmela, betwijfelt of Meeks wel uit de bende is gestapt. Bovendien zei Meeks onlangs dat hij "tot op bepaalde hoogte de banden met de groep had doorgeknipt". Voor Carmela is de maat vol nu de ex-gangster een jetsetleventje leidt: "Ik begrijp niet waarom deze man beloond wordt, het is een belediging."