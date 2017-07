Gewezen worstelaar wordt nieuwe president van Mongolië

Door: redactie

De vastgoedmagnaat Khaltmaa Battulga, een gewezen worstelaar, is tijdens de tweede stemronde verkozen tot de nieuwe president van Mongolië. Zijn tegenstander Mieygombo Enkhbold, van de regerende Volkspartij MPP, heeft zaterdag zijn nederlaag toegegeven.

Met zo goed als alle stemmen geteld, zit Khaltmaa Battulga aan 50,6 procent van de stemmen, zo meldt de kiescommissie. De kandidaat van de Democratische Partij (DP) had eind juni ook al de meeste stemmen binnengehaald in de eerste ronde.



Mieygombo Enkhbold, een ex-premier en de burgemeester van de hoofdstad Ulaanbaatar, heeft via een mededeling op Facebook toegegeven dat hij de verkiezingen heeft verloren.



Het was voor het eerst in de geschiedenis dat de Mongoliërs een tweede stemronde nodig hadden om hun president aan te duiden. Oorspronkelijk zou die tweede ronde op zondag 9 juli plaatsvinden, maar op vraag van politieke partijen en vakbonden werd de stembusgang vervroegd naar vrijdag 7 juli.