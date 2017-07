Nederlander Peter Janssen doet het weer: dierenactivist springt in arena Pamplona en gooit zich op bloedende stier

Door: ADN

video En of Nederlander Peter Janssen (32) een doorn in het oog is voor de Spaanse stierenvechtersindustrie. De dierenrechtenactivist - ook bekend als de 'Vegan Streaker' - heeft inmiddels maar liefst 22 keer opvallend actiegevoerd tegen het stierenvechten in Spanje, door in de arena te springen. Donderdag deed hij het opnieuw in Pamplona.

Terwijl een matador tijdens het feest van San Fermin een stier de doodsteek geeft, springt Janssen in de arena met twee kompanen. De Nederlander slaagt er even in om uit de handen te blijven van medewerkers die hem willen pakken en werpt zich op de stier. Op zijn ontblote bovenlichaam duidelijke boodschappen: "Schaam je", "Marteling", "Boycot stierenvechten". Janssen wordt gevat en afgevoerd, met een grote veeg bloed van de stier op zijn buik. De matador neemt tot slot alsnog zijn applaus in ontvangst.



"Ik stop pas als zij stoppen" Het gezicht van de Vegan Strike Group wil met de daad de "wrede en barbaarse" manier waarop de stieren worden gedood, aanklagen. "We vertegenwoordigen de meerderheid van mensen in de wereld, die willen dat dit wrede evenement stopt." Janssen werd achteraf gearresteerd.



Een rechtbank in Madrid had al een opsporingsbevel uitgevaardigd tegen de activist na eerdere verstoringen van stierenvechten. In september zou sowieso een verhoor volgen en dan wordt bekeken of het tot een strafzaak komt. Er hangt hem een zware boete of mogelijk een celstraf boven het hoofd. Maar "ik laat me door niemand tegenhouden", verklaarde hij eerder aan NRC. "Ik stop pas als zij ermee ophouden stieren te vermoorden." © reuters.

Tien gewonden bij stierenloop in Pamplona © afp. Tijdens de San Ferminfeesten in Pamplona staan er negen dagen lang elke dag stierenvechten op het programma. Vooral populair ook zijn de stierenrennen in de ochtend, waar honderden waaghalzen voor twaalf stieren lopen in de smalle straten van de stad.



Vandaag zijn daarbij opnieuw tien mensen gewond geraakt, zo heeft de regionale regering gemeld. Vijf Amerikanen, drie Spanjaarden en twee Fransen werden naar de spoeddienst gebracht na hun deelname aan de traditionele "encierro".