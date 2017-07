Madonna opent kinderafdeling in ziekenhuis in Malawi

Bewerkt door: AJA

8/07/17 - 12u38 Bron: ANP

© ap.

Madonna (58) blijft zich inzetten voor Malawi, het Afrikaanse geboorteland voor vier van haar zes kinderen. Deze keer geen adoptie voor de superster, wel opent ze de kinderafdeling Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care in een ziekenhuis in Blantyre.