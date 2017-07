'Do not touch' op NASA-materiaal: daar móest VS-vicepresident Mike Pence toch eens aankomen

Door: TW

8/07/17 - 09u22 Bron: CNN, Vox

'Do not touch': het geldt ook voor vicepresidenten, maar Mike Pence waagde het er toch op. © reuters.

Tegendraadsheid? Niet goed gelezen? Of was het gewoon sterker dan hemzelf? Feit is dat de Amerikaanse vicepresident Mike Pence bij een bezoek aan het Kennedy Space Centre in Cape Canaveral het bordje 'afblijven' straal negeerde.

© afp. Pence was in Cape Canaveral om de doelstellingen van de regering-Trump met betrekking tot ruimtevaart te bespreken. Tijdens een rondleiding kreeg hij een stuk materiaal van het Orion-ruimtetuig te zien. Waarop een duidelijke boodschap hing: "DO NOT TOUCH." Pence kwam er toch aan, wat hem voor de ene heel koppig en voor de andere vooral dom deed lijken.



Volgens de vicepresident ging het gewoon om een weddenschap. "Marco Rubio heeft me uitgedaagd", liet hij weten. De Republikeinse senator, links op de foto, leek op Twitter in elk geval te bevestigen dat het om een grap ging: "Als je 't breekt, moet je het houden, had ik hem nog gewaarschuwd."

Geen plan voor grote ambities © reuters. Een woordvoerder van de NASA verklaarde dat het waarschuwingsbordje er hangt als een dagdagelijkse herinnering. Maar het maakt niet zo gek veel uit als iemand het straal negeert. "De procedures vereisen dat de hardware nog grondig schoongemaakt wordt vooraleer ze aan het ruimteschip bevestigd wordt", klinkt het. "Anders zouden we er iets van bescherming over gezet hebben."



Andere aanwezigen waren iets kritischer voor de vicepresident. In een toespraak maakte Pence zich sterk dat de VS opnieuw de leiding in het verkennen van de ruimte zullen opnemen, maar zonder enig plan van hoe dat dan moet gebeuren. Bovendien zit de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie nog altijd zonder topman sinds Charles Bolden begin dit jaar opstapte.