Veldslag in Hamburg: al 196 politieagenten raakten gewond

8/07/17 - 00u09 Bron: Belga

Het is gisterenavond opnieuw tot zware rellen gekomen tussen relschoppers en ordediensten in de Noord-Duitse stad Hamburg waar vandaag de tweede dag van de G20-top plaatsvindt. Volgens politiecijfers zijn er reeds 83 mensen opgepakt, van wie er 19 zijn aangehouden. Het aantal gewonde politieagenten is vrijdagavond opgelopen tot 196, meldt de Hamburgse politie op Twitter.