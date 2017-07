Filipijnse president: "Ik eet terroristen levend op, met een beetje zout erbij"

Door: redactie

"Ik eet de lever van militanten op als ze nog leven, met wat zout en azijn erbij", dat heeft Rodrigo Duterte vandaag verkondigd. De Filipijnse president zei dit na de brutale ontvoering en onthoofding van twee Vietnamese bemanningsleden van een schip in de zuidelijke regio Mindanao.

De overblijfselen van de twee gegijzelden, die vorig jaar in november gekidnapt werden, werden woensdag in beslag genomen door de Filipijnse troepen. Het leger wijst de groepering Abu Sayyaf als schuldige voor de moorden aan. Deze terroristen hebben de regio in hun greep en zorgen er voor heel wat verwoesting. Duterte sprak vandaag - zoals we dat van hem gewoon zijn - harde taal. "Ik eet je lever als je dat wil. Geef me zout en azijn en ik verorber het voor je ogen", zei hij terwijl hij een foto van de twee dode bemanningsleden omhooghield. "Gaan we toelaten dat we slaven worden van deze mensen?" Het is niet de eerste keer dat Duterte gedreigd heeft om terroristen op te eten.



Vorig jaar heeft Duterte een militair offensief ingezet tegen Abu Sayyaf en andere militanten in het zuiden van de Filipijnen. Deze terreurbeweging is een slecht georganiseerd netwerk van militanten dat in de jaren 90 ontstond. Het kreeg geld van al-Qaida en is nu versplinterd in verschillende kleinere groeperingen. Een tak heeft trouw aan Islamitische Staat gezworen. In mei kwamen tientallen mensen om toen mannen van de terreurbewegingen Maute en Abu Sayyaf een heel spoor van vernieling door de stad Marawi trokken.