Kiescommissie acht verkiezingen in Congo voor eind dit jaar "onmogelijk"

KVE

7/07/17 - 21u25 Bron: Belga

Joseph Kabila © reuters.

Er komen dit jaar geen verkiezingen meer in Congo. Dat heeft de voorzitter van de nationale kiescommissie Céni vandaag verklaard. De Verenigde Naties eisten afgelopen weekend nog dat de kiescommissie snel een officiële kalender opstelt voor de organisatie van parlements- en presidentsverkiezingen, maar dat is volgens voorzitter Corneille Nangaa "onmogelijk" voor eind 2017.

Volgens Céni is de publicatie van een verkiezingskalender afhankelijk van de stemming van een nieuwe kieswet in het parlement. Omdat de parlementsleden ook in Congo op zomerreces vertrekken, wordt de volgende parlementaire bijeenkomst pas op 15 september verwacht, wat de kiescommissie te weinig tijd geeft om nog met een kalender op de proppen te komen.



Congo is al maanden in de ban van een grote politieke crisis. Het feit dat de verkiezingen telkens worden uitgesteld zien opposanten als een manoeuvre van president Joseph Kabila om langer aan de macht te blijven. Kabila is al sinds 2001 president van Congo. Officieel liep zijn tweede ambtstermijn af op 19 december vorig jaar, maar Kabila lijkt niet van plan zijn ambt binnenkort af te staan. De regering en de oppositie waren in het Oudejaarsakkoord in december onder meer overeengekomen om eind 2017 verkiezingen te organiseren, maar de Céni had al eerder laten verstaan dat die deadline wellicht niet haalbaar is.